«Авангард» сократил бюджет на следующий сезон и попрощался с Сушинским

«Авангард» на официальном сайте сообщил о проведении очередного заседания Совета директоров клуба.

— По итогам заседания СД был утвержден бюджет клуба на предстоящий сезон — проект бюджета был принят с сокращением в 24 процента по сравнению с сезоном 2019/20, — говорится в сообщении. — Также члены Совета директоров приняли программу развития молодежного хоккея и подготовки резерва, представленную директором по развитию молодежного хоккея Шоном Финном и ассистентом генерального менеджера Игорем Еронко. Согласно программе, уже сейчас определен широкий круг потенциальных молодых игроков системы клуба, которые к сезону 2023 г. могут выступать в основе главной команды. На данный момент в списке порядка 50 кандидатов. Совет директоров дал поручение Финну и Еронко до 1 сентября подготовить детальную программу развития для каждого игрока.

Кроме того, в связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в «Авангард» принято решение об изменении организационной структуры клуба. Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть — в том числе, упразднены должности президента и вице-президента. Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.

«Авангард» благодарит Максима Сушинского за работу в течение двух сезонов на должности президента клуба и желает успехов в дальнейшей карьере.