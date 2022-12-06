Гатиятулин: «Не скажу, что у нас есть первое или второе звено. Каждое выполняет свою роль»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).
— Рады победе. Важные два очка. По игре: хорошая самоотдача, характер и реализация голевых моментов. Также отмечу, что хорошо сыграли спецбригады, В этом заключается результат.
— Это уже четвертая встреча за сезон с «Сибирью». Знали как играть против этой команды?
— Да, понимали, в какой хоккей играет соперник. Разбирали, делали акценты на том, чему уделить внимание. Сработало, но местами сами себе создавали ненужные моменты у себя в зоне. Тем не менее, удавалось выровнять игру.
— Сергей Калинин сегодня действовал во втором звене, в первом его заменил Никита Тертышный. С чем связаны изменения?
— У нас получил повреждение Тему Пулккинен, поэтому были такие сочетания. Не скажу, что у нас есть первое или второе звено. Каждое выполняет свою роль. Сегодня все четыре линии сыграли здорово.
— Прокомментируйте игру Максима Шабанова.
— Уверенно играл, хорошее движение, хороший контроль шайбы. То, что у него получается, он делает. Отмечу всю команду, самоотдачу и выполнение игрового задания.
— Сергей Шумаков пропускает последние матчи. С чем это связано?
— Те, кто в оптимальной форме, те и выходят играть.
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|15
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|
Сибирь – Трактор
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|
Авангард – Сал. Юлаев
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|
Барыс – Ак Барс
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Автомобилист – Металлург
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|
Куньлунь – Витязь
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Нефтехимик – Сочи
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Динамо М – СКА
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