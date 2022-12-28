«Авангард» продлил контракт с американским нападающим Ридом Буше

«Авангард» сообщил о продлении контракта с нападающим команды Ридом Буше.

Новое соглашение 29-летнего форварда с омским клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

«Для нашего клуба было крайне важно сохранить на следующий сезон одного из лидеров команды. В условиях сокращения лимита на легионеров — в особенности. Буше был лидером «Авангарда» в дебютный чемпионский сезон, остается им и после возвращения команды в Омск. Всегда нацелен на ворота, смело идет в борьбу, все эти качества вместе с высокой результативностью ценятся в плей-офф. Мы рады сохранить связку Найт — Буше на сезон-2023/24, надеемся, она принесет Омску еще немало побед», — приводит пресс-служба клуба слова генерального менеджера команды Рашида Хабибулина.

В текущем сезоне Буше сыграл 42 матча за «Авангард», в которых набрал 36 (22+14) очков.

С 2021 по февраль 2022 года американец выступал за «Локомотив».