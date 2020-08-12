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«Авангард» представил новую форму на межсезонье и логотип юбилейного сезона

14:57
Новая форма «Авангарда». Фото ХК «Авангард».
Новая форма «Авангарда». Фото ХК «Авангард».
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В предсезонных матчах «Авангард» выйдет на лед в форме нового образца — клуб разработал дизайн игровых свитеров, подчеркивающий связь команды с родным городом. В этом сезоне омскому хоккею исполняется 70 лет.

Центральным элементом стало изображение стены — символа омской крепости с городского герба, история которого восходит к самому первому гербу Омска, утвержденному Екатериной II в 1785 году. Сам герб вышит на левом рукаве игрового свитера. Также сохранилась нашивка «Омск» на спине над игровым номером.

В следующем сезоне команда будет проводить матчи в Балашихе из-за неготовности арены в Омске.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39382/

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