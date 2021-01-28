«Авангард» шуткой поздравил «Салават Юлаев» с попаданием в плей-офф

«Авангард» в Twitter официально поздравил «Салават Юлаев» с выходом в плей-офф.

Команда из Уфы 28 января обыграла «Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2. Благодаря этой победе уфимская команда гарантировала себе участие в плей-офф.

Когда «Авангард» официально вышел в плей-офф, то «Салават Юлаев» поздравил омичей роликом в своем Instagram.