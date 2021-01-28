Разин объяснил, почему выпустил 12 молодых хоккеистов против СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своем инстаграме прокомментировал свое решение выставить молодых хоккеистов на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

«Вчера в игре со СКА я сильно рисковал. 12 хоккеистов 2000-2002 г.р. (интересно, мы побили рекорд среднего возраста?)! Всего 4 человека, из 22 заявленных на игру, не выпускники «Алмаза» (больше 80% местные воспитанники! Думаю в КХЛ такого еще? не было!). Конечно результат отрицательныи?, но мне за него не стыдно. Интрига держалась до последних минут... Мы решили две задачи: 1) Дали отдохнуть многим ведущим игрокам. 2) Дали шанс проявить себя молодым хоккеистам. Кто-то заиграет в КХЛ, кто-то нет, но мы показали Череповецким ребятам к чему им надо стремиться. Показали мальчишкам и их родителям из местнои? спортшколы, что и без БЛАТА можно попасть на высокии? уровень! Успехов в спорте добиваются через работу, а не через «шоу-бизнес»!», — написал тренер.

Отметим, что капитаном «Северстали» на этот матч вышел 18-летний нападающий Никита Гуслистов, который ранее оформил хет-трик в ворота «Автомобилиста».