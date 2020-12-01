«Авангард» поздравил «Ак Барс» с днем гостевых поражений. Казанцы ответили

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (3:0) пресс-службы клубов обменялись шутками в Instagram.

«Обыгрываем «Ак Барс» на своей площадке в девятый раз подряд — начиная с марта 2017 года, — говорится в сообщении Instagram «Авангарда». — С праздником!» К записи прикреплена картинка, где написано: «С днем гостевых поражений».

«Спасибо, но подарок отстой», — ответила в комментариях пресс-служба казанского клуба.

В составе победителей забивали Оливер Каски, Корбэн Найт и Вилле Покка.