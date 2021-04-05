«Авангард» пошутил про падение Гончарова на скамейку запасных после неудачного силового приема

Сегодня, 5 апреля, «Авангард» на выезде играет с «Ак Барсом» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ.

В первом периоде защитник «Авангарда» Максим Гончаров пытался применить силовой прием против соперника, но не попал по хоккеисту казанской команды. В результате чего Гончаров упал на скамейку запасных, перелетев через борт.

«Когда очень надо быстро смениться», – говорится в посте «Авангарда» в Twitter.