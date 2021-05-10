«Авангард» подтвердил переход Паре из минского «Динамо»

«Авангард» на официальном сайте подтвердил переход форварда Франсиса Паре из минского «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что в скором времени хоккеист заключит контракт с омским клубом. Соглашение 33-летнего Паре с «Авангардом» рассчитано на 1 год.

В сезоне-2020/21 Паре провел 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету одна результативная передача в пяти матчах.