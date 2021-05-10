«Авангард» объявил о расторжении контракта с Бобковым

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с голкипером Игорем Бобковым. Соглашение было расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

«Мы благодарим Игоря за высокопрофессиональное отношение к делу. Выход в финал Кубка Гагарина в первом сезоне после переезда команды из Омска — во многом и его заслуга. Сейчас новый сезон нам диктует свои условия, клубу необходимо учитывать множество факторов, в том числе потолок зарплат. По этой причине мы с Игорем все обсудили и пришли к варианту, который максимально устраивал обе стороны. Желаем удачи в дальнейшей карьере и новых побед!» — цитирует сайт клуба слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

30-летний голкипер выступал за омский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 18 побед, в среднем пропуская 2,01 шайбы за игру. В плей-офф россиянин проиграл конкуренцию чеху Шимону Грубецу и отыграл всего 7 игр.