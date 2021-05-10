«Авангард» подпишет контракт с нападающим Паре

Как стало известно «СЭ», «Авангард» подпишет контракт с нападающим Франсисом Паре. У 33-летнего канадца есть белорусский паспорт, следовательно, он не будет считаться легионером. Последние два сезона Паре провел в минском «Динамо».

В сезоне-2020/21 Паре провел 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету одна результативная передача в пяти матчах.

Паре на данный момент находится в расположении сборной Белоруссии и готовится к чемпионату мира, который стартует в Риге 21 мая.

(Артур Хайруллин)