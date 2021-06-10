«Авангард» подписал контракт с вратарем Дубровским
16:32
«Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на один год с вратарем Георгием Дубровским, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
21-летний голкипер минувший сезон начал в МХЛ. В составе «Омских ястребов» он провел 4 матча, в которых отражал 96 процента бросков. Позже Дубровский пополнил состав киевского «Сокола», в составе которого сыграл 19 матчей.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1402957005371981826
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