«Авангард» подписал контракт с вратарем Дубровским

«Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на один год с вратарем Георгием Дубровским, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

? Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на 1 год с вратарём Георгием Дубровским! pic.twitter.com/pGTpNlv00m — ХК Авангард (@hcavangardomsk) June 10, 2021

21-летний голкипер минувший сезон начал в МХЛ. В составе «Омских ястребов» он провел 4 матча, в которых отражал 96 процента бросков. Позже Дубровский пополнил состав киевского «Сокола», в составе которого сыграл 19 матчей.