Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ялонен отказался от работы в «Куньлуне» и расторг контракт

13:30
Теги:

Финский специалист Кари Ялонен сообщил, что расторг контракт с «Куньлунем».

Ялонен должен был сменить Алексея Ковалева, который покинул клуб 1 мая. 61-летний финн подписал годичный контракт, однако официально о его назначении клуб не объявил.

«Мы расторгли контракт с «Куньлунем» по соглашению сторон, — цитирует Ялонена Iltalehti. — КХЛ подтвердила расторжение вчера вечером и удалила его из своей базы. Мне было бы интересно вернуться в КХЛ. Однако обстоятельства стали меняться так быстро, что принял такое решение. У меня бы не получилось на сто процентов показать свои навыки там. Тем не менее, у меня до сих пор есть желание вернуться к работе».

Ялонен уже работал в КХЛ. С 2011 по 2013 год он работал в «Торпедо», а в сезоне-2013/14 «Лев» под его руководством вышел в финал Кубка Гагарина.

Последним местом работы 61-летнего Ялонена был швейцарский «Берн», откуда финна уволили в марте прошлого года.

В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 12 победами в 60 играх.

Дополнительная информация:

https://www.iltalehti.fi/khl/a/5a27fbb6-fd1d-4d47-8cd6-603417017666

Читайте также

Тедеско высказался об уровне РПЛ
На людях с какими датами рождения отразится затмение 10 июня
Посол РФ рассказал о действиях Москвы в случае новых санкций против Белоруссии
Подросток заколол двух сестер для выигрыша в лотерею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд