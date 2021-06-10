Ялонен отказался от работы в «Куньлуне» и расторг контракт
Финский специалист Кари Ялонен сообщил, что расторг контракт с «Куньлунем».
Ялонен должен был сменить Алексея Ковалева, который покинул клуб 1 мая. 61-летний финн подписал годичный контракт, однако официально о его назначении клуб не объявил.
«Мы расторгли контракт с «Куньлунем» по соглашению сторон, — цитирует Ялонена Iltalehti. — КХЛ подтвердила расторжение вчера вечером и удалила его из своей базы. Мне было бы интересно вернуться в КХЛ. Однако обстоятельства стали меняться так быстро, что принял такое решение. У меня бы не получилось на сто процентов показать свои навыки там. Тем не менее, у меня до сих пор есть желание вернуться к работе».
Ялонен уже работал в КХЛ. С 2011 по 2013 год он работал в «Торпедо», а в сезоне-2013/14 «Лев» под его руководством вышел в финал Кубка Гагарина.
Последним местом работы 61-летнего Ялонена был швейцарский «Берн», откуда финна уволили в марте прошлого года.
В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 12 победами в 60 играх.
Дополнительная информация:
https://www.iltalehti.fi/khl/a/5a27fbb6-fd1d-4d47-8cd6-603417017666
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