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Нападающий «Авангарда» Буше ушел в «Локомотив» в результате обмена

13:23

Нападающий «Авангарда» Рид Буше ушел в «Локомотив» в результате обмена, сообщает пресс-служба команды. Омский клуб получит денежную компенсацию.

«Было принято решение произвести с «Локомотивом» обмен. Мы благодарим Рида Буше за тот вклад, который он внес в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры», — сказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков.

В прошлом сезоне Буше провел 72 матча за «Авангард» и набрал 65 (32+33) очков. Вместе с омской командой форвард стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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