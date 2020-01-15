«Авангард» победил «Адмирал», Зернов забросил первую шайбу в сезоне

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Авангарду» — 2:5. В составе хозяев отличились Алексей Дробин и Мартин Баког, у гостей — Валентин Пьянов, Алексей Потапов, Коди Фрэнсон, Брэндон Макмиллан и Денис Зернов. Денис забросил первую шайбу в сезоне, он пропустил первую его часть из-за травмы.

«Авангард» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (49) — девятый.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Дробин — 2, 6:12 — 1:0. Пьянов — 8 (Манухов), 20:48 — 1:1. Потапов — 4 (Войнов), 27:43 — 1:2. Бакош — 14 (буллит), 30:37 — 2:2. Широков — 9 (бол., Пьянов, Фрэнсон), 36:41 — 2:3. Зернов — 1 (Андригетто, Ручкин), 46:16 — 2:4. Макмиллан — 12 (бол., Шумаков, Войнов), 54:24 — 2:5.

Вратари: Красоткин — Гарипов.

Штраф: 20 — 2.

Броски: 21 (4+10+7) — 41 (10+18+13).

Судьи: Белов, Кулаков.

15 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».