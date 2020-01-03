«Авангард» победил «Адмирал». Шумаков набрал три очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду победил «Адмирал» со счетом 4:1. Три очка в этой встрече набрал нападающий омичей Сергей Шумаков: на его счету гол и две результативные передачи.

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«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макмиллан — 10 (бол., Фрэнсон, Бек), 6:09 — 1:0. Шумаков — 11 (Кошелев, Семенов), 27:56 — 2:0. Андригетто — 11 (бол., Зернов, Шумаков), 44:11 — 3:0. Ручкин — 1 (Шумаков), 50:35 — 4:0. Бакош — 11 (Осипов, Воронин), 52:33 — 4:1.

Вратари: Бобков — Трушков (Красоткин, 50:35).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 40 (14+10+16) — 24 (7+10+7).

Судьи: Раводин, Щенев.

3 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».