«Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию из-за коронавируса

«Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее власти Подмосковья, где базируется омский клуб, запретил мероприятия с участием более 50 человек из-за коронавируса.

— Руководствуясь заботой о здоровье представителей СМИ и членов нашей команды, мы решили перенести итоговую пресс-конференцию, — говорится в заявлении. — Время и дата будут объявлены дополнительно.

«Авангард» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.