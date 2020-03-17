«Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию из-за коронавируса
«Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее власти Подмосковья, где базируется омский клуб, запретил мероприятия с участием более 50 человек из-за коронавируса.
— Руководствуясь заботой о здоровье представителей СМИ и членов нашей команды, мы решили перенести итоговую пресс-конференцию, — говорится в заявлении. — Время и дата будут объявлены дополнительно.
«Авангард» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.
? Уважаемые коллеги! ?— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 17, 2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил в Подмосковье запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек.
Мы решили перенести итоговую пресс-конференцию. Время и дата будут объявлены дополнительно.
Спасибо за понимание! pic.twitter.com/UxbtrCViAH