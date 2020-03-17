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«Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию из-за коронавируса

11:10
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«Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее власти Подмосковья, где базируется омский клуб, запретил мероприятия с участием более 50 человек из-за коронавируса.

— Руководствуясь заботой о здоровье представителей СМИ и членов нашей команды, мы решили перенести итоговую пресс-конференцию, — говорится в заявлении. — Время и дата будут объявлены дополнительно.

«Авангард» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.

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