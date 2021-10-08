«Авангард» оказался вне зоны плей-офф

«Сибирь» на своем льду победила «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

После этой победы новосибирцы набрали 13 очков и попали в зону плей-офф на «Востоке», поднявшись на седьмое место.

Из-за этого омский «Авангард» опустился на девятую строчку. Пока команда Боба Хартли набрала 12 очков в 13 встречах и находится вне зоны плей-офф (9-е место).