«Авангард» оказался вне зоны плей-офф
«Авангард» оказался вне зоны плей-офф в Восточной конференции КХЛ
19:32
«Сибирь» на своем льду победила «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
После этой победы новосибирцы набрали 13 очков и попали в зону плей-офф на «Востоке», поднявшись на седьмое место.
Из-за этого омский «Авангард» опустился на девятую строчку. Пока команда Боба Хартли набрала 12 очков в 13 встречах и находится вне зоны плей-офф (9-е место).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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