Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» оказался вне зоны плей-офф

«Авангард» оказался вне зоны плей-офф в Восточной конференции КХЛ
19:32
Теги:

«Сибирь» на своем льду победила «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

После этой победы новосибирцы набрали 13 очков и попали в зону плей-офф на «Востоке», поднявшись на седьмое место.

Из-за этого омский «Авангард» опустился на девятую строчку. Пока команда Боба Хартли набрала 12 очков в 13 встречах и находится вне зоны плей-офф (9-е место).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0