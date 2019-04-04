"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и теперь в одном шаге от финала Кубка Гагарина

"Авангард" в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в гостях победил "Салават Юлаев" со счетом 4:2. Дубль и победная шайба на счету Ильи Михеева.

Отметим, что Михеев пропустил последние шесть игр плей-офф из-за травмы. Последний раз он выходил на лед 16 марта во второй игре серии второго раунда против "Барыса".

Добавим, что в самом конце встречи между командами произошла массовая драка.

Счет в серии стал 3-1 в пользу "Авангарда". Следующая игра пройдет 6 апреля.

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Четвертый матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Шумаков - 9, 21:25 - 0:1. Михеев - 3 (бол., Бобков, Фрэнсон), 23:53 - 0:2. Хартикайнен - 8 (Умарк, Кемппайнен), 27:56 - 1:2. Хохряков - 3 (мен.), 30:09 - 2:2. Михеев - 4, 37:06 - 2:3. Зернов - 5, 58:49 - 2:4.

Вратари: Метсола (58:49 - 59:59) - Бобков.

Штраф: 68 - 39.

Броски: 25 (10+6+9) - 36 (8+19+9).

Судьи: Гусев, Кулаков.

4 апреля. Уфа. "Уфа-Арена". 8070 зрителей.

Счет в серии: 1-3 (3:4 ОТ, 1:4, 5:1).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей