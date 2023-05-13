«Авангард» объявил о переходе нападающего Мартынова

Форвард сборной Беларуси Игорь Мартынов перешел в «Авангард».

Как сообщает пресс-служба омского клуба, в результате принятого контрактного предложения, не повторенного в течение 7 дней минским «Динамо», оформлен переход Мартынова, с которым будет заключен односторонний контракт на два года.

В сезоне-2022/23 24-летний хоккеист провел 61 матч за минское «Динамо» и набрал 15 (9+6) очков. Мартынов выступал за команду последние четыре сезона.