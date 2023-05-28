«Авангард» не стал повторять контрактное предложение Грицюку. Форвард перейдет в СКА

Форвард «Авангарда» Арсений Грицюк перейдет в СКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Авангард» не стал повторять контрактное предложение форварду Арсению Грицюку, игрок переходит в СКА», — говорится в сообщении.

Ранее об этом сообщал «СЭ». По нашим сведениям, сумма компенсации составит около 100 миллионов рублей. Зарплата 22-летнего россиянина составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне и 60 миллионов — в сезоне-2024/25.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.