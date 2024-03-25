«Авангард» направит все средства от матча с «Локомотивом» жертвам теракта в «Крокусе»

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«Авангард» поможет семьям жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба омского клуба.

Все средства от пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» направят на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте.

Игра состоится 26 марта в Омске. Начало — в 16.30 мск. После 4 матчей в серии ярославцы ведут со счетом 3-1.