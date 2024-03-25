Защитник «Нефтехимика» Пастухов заработает 37 миллионов рублей по новому контракту

Как стало известно «СЭ», защитник Илья Пастухов заработает 37 миллионов рублей за три года нового контракта с «Нефтехимиком».

Зарплата игрока в следующем сезоне составит 10 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 12, в сезоне-2026/27 — 15.

В сезоне КХЛ-2023/24 Пастухов сыграл за «Нефтехимик» 36 матчей и набрал 9 (2+7) очков.