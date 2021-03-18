«Авангард» — «Металлург», Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию матча
18:00
Сегодня, 18 марта, состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Авангард» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Команды играли четыре раза между собой в этом сезоне регулярного чемпионата, и три победы одержали «Ястребы». Отметим, что три игры в их противостоянии завершились всухую.
Самый результативный игрок «Металлурга» по итогам первого раунда — нападающий Николай Голдобин, записавший на свой счет 8 (5+3) очков в 6 играх. У «Авангарда» в списке бомбардиров лидирует Сергей Толчинский, у которого также 8 (3+5) баллов в 5 встречах.
Следить за матчем «Авангард» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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