Сегодня, 18 марта, состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Авангард» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Команды играли четыре раза между собой в этом сезоне регулярного чемпионата, и три победы одержали «Ястребы». Отметим, что три игры в их противостоянии завершились всухую.

Самый результативный игрок «Металлурга» по итогам первого раунда — нападающий Николай Голдобин, записавший на свой счет 8 (5+3) очков в 6 играх. У «Авангарда» в списке бомбардиров лидирует Сергей Толчинский, у которого также 8 (3+5) баллов в 5 встречах.

Следить за матчем «Авангард» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Металлург»