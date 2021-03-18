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СКА — «Динамо» Москва, Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию матча

17:45
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Сегодня, 18 марта, состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА на своем льду примет московское «Динамо». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели 4 очных матча и все встречи выиграла команда из Москвы. Всего раз сказал удалось довести дело до овертайма, три игры завершились победой «Динамо» в основное время.

Самый результативный игрок «Динамо» по итогам первого раунда — защитник Андрей Сергеев, набравший 7 (3+4) очков в 5 матчах. У СКА главный бомбардир — это форвард Эмиль Галимов, записавший на свой счет 6 (3+3) баллов в 5 играх.

Следить за матчем СКА — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — «Динамо» Москва

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