Баландин: «Уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет индивидуального мастерства»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что думает об уровне КХЛ в этом сезоне.
«Откровенно говоря, уровень хоккея в КХЛ стал очень низким. Настолько, что нет индивидуального мастерства. Поэтому команды, которые находились на грани попадания в плей-офф, на равных играли с лидерами. Из-за океана наши игроки не хотят возвращаться. Посмотрите, как Виталий Кравцов упирается, хотя у него в НХЛ ничего не получается. Также хорошие иностранцы уехали и не хотят играть в КХЛ. Но надо заниматься своими игроками, всегда есть талантливые ребята», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.
Также он оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
«То, что Ларионов дает результат, — это нормально. Ларионов — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, чемпион СССР. Как у него может что-то не получиться в хоккее? Понимаю, что у него не получилось в бизнесе и виноделии. Но он человек хоккея, знает все, выиграл все. Ларионов — молодец, в первый год и дал результат со скудным бюджетом. Но, думаю, его команда не пройдет СКА», — добавил специалист.
«Торпедо» уступил СКА в двух первых матчах второго раунда Кубка Гагарина. СКА ведет в серии со счетом 2-0.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|- : -
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -