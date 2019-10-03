«Авангард» хочет продлить контракт с Войновым

Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что клуб готов продлить контракт с защитником Вячеславом Войновым. Нынешнее соглашение 29-летнего игрока обороны истекает после окончания сезона-2019/20.

— У нас сейчас много травмированных, Слава получает большое количество игрового времени, по 25 минут играет, для игрока, пропустившего год, это очень важно, — цитирует Сушинского ТАСС. — Мы видим, что он возвращается на свой уровень. Контракт с ним подписан на один год, поэтому здесь будет его выбор, конечно, будем смотреть до конца сезона. Если Вячеслав захочет остаться у нас, мы будем рады.

В 11 играх текущего регулярного чемпионата КХЛ Войнов отметился пятью заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами.

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