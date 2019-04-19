"Авангард" – ЦСКА: стал известен состав хозяев

"Авангард" объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА, сообщает официальный Твиттер омичей. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск).
В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ. Счет в серии 3-0 в пользу ЦСКА.
Состав "Авангарда" выглядит следующим образом:
вратари – Бобков, Налимов;
1-е звено: Стольберг, Деарне, Бек – Медведев, Франсон;
2-е звено: Широков, Зернов, Михеев – Емелин, Покка;
3-е звено: Шумаков, Семенов, Галимов – Пивцакин, Чудинов;
4-е звено: Кошелев, Стась, Петров – Яремчук, Манукян.
Состав уже здесь! Изучаем - у вас для этого есть целый час! #АВГЦСК #БородаПобеды #КубокГагарина pic.twitter.com/nqFDaFs5ea– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 апреля 2019 г.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей