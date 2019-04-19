18:39 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" – ЦСКА: стал известен состав хозяев

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"Авангард" объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА, сообщает официальный Твиттер омичей. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск).

В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ. Счет в серии 3-0 в пользу ЦСКА.

Состав "Авангарда" выглядит следующим образом:

вратари – Бобков, Налимов;

1-е звено: Стольберг, Деарне, Бек – Медведев, Франсон;

2-е звено: Широков, Зернов, Михеев – Емелин, Покка;

3-е звено: Шумаков, Семенов, Галимов – Пивцакин, Чудинов;

4-е звено: Кошелев, Стась, Петров – Яремчук, Манукян.

 

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

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