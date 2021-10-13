Четыре очка Найта помогли «Авангарду» дома обыграть «Барыс»

«Авангард» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Балашихе и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Четыре очка в составе победителей набрал Корбан Найт (1+3), три — Сергей Толчинский (0+3). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Никита Михайлис.

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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Найт — 9 (бол., Прохоркин, Толчинский), 32:45 — 1:0. Емелин — 1 (Толчинский, Найт), 39:53 — 2:0. Михайлис — 7 (Старченко, Данияр), 49:37 — 2:1. Береглазов — 3 (Толчинский, Найт), 50:38 — 3:1. Дергачев — 1 (бол., Каски, Найт), 58:55 — 4:1.

Вратари: Грубец — Бояркин.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 58 (19+21+18) — 25 (6+6+13).

Судьи: Сергеев, Франо.

13 октября. Балашиха. Арена Балашиха.