Дубль Кемпайнена помог СКА победить «Динамо», у бело-голубых два гола забил Рашевский

СКА победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга на своем льду выиграла со счетом 5:3.

В составе победителей дубль сделал форвард Йонас Кемпайнен. У бело-голубых два гола в свой актив записал нападающий Дмитрий Рашевский, который стал лучшим снайпером «Динамо» в сезоне.

Московский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. СКА набрал 25 очков и опередил «Динамо», выйдя в лидеры Западной конференции.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Рашевский — 10, 17:14 — 0:1. Морозов — 1 (бол., Вей, Робинсон), 19:26 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Кузьменко, Вей), 24:14 — 2:1. Рашевский — 11 (Сергеев), 25:05 — 2:2. Кемппайнен — 7, 32:51 — 3:2. Кемппайнен — 8 (Цицюра, Бурдасов), 33:43 — 4:2. Клинкхаммер — 4 (бол., Педан, Сергеев), 48:00 — 4:3. Кетов — 1 (п.в.), 58:30 — 5:3.

Вратари: Юханссон — Бочаров (58:15 — 58:30, 58:47).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 22 (9+10+3) — 25 (8+7+10).

Судьи: Беляев, Кулаков.

13 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».