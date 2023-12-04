«Авангард» сыграет с «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 4 декабря. Игра пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Авангард» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начнется эфир в 19.15 по местному времени.

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