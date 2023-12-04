Заварухин может покинуть пост главного тренера «Автомобилиста»
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время руководство «Автомобилиста» может принять решение об увольнении главного тренера Николая Заварухина.
Заварухин возглавил команду 30 ноября 2021 года после ухода Билла Питерса. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.
После 39 матчей «Автомобилист» занимает седьмое место в таблице Восточной конеференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|38
|12
|26
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
|4.12
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
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