«Ак Барс» победил «Авангард», Свечников оформил хет-трик
«Ак Барс» на выезде победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
У гостей голы забивали Евгений Свечников (хет-трик) и Кирилл Семенов, который набрал свое 24-е (8+16) очко в этом сезоне.
«Ак Барс» выиграл третий матч у «Авангарда» в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Казанцы прервали серию из двух поражений подряд. «Ак Барс» набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Победная серия «Авангарда» прервалась на четырех матчах. Омский клуб с 55 очками занимает второе место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Семенов — 8 (Журавлев, Галиев), 24:45 — 0:1. Свечников — 5 (Миллер), 26:21 — 0:2. Свечников — 6 (п.в., Петров, Билялов), 56:46 — 0:3. Свечников — 7 (п.в., Галиев, Сафонов), 59:32 — 0:4.
Вратари: Проскуряков (56:14 — 56:46, 58:29 — 59:32) — Билялов.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 36 (8+12+16) — 26 (9+11+6).
Судьи: Белов, Ромасько.
19 декабря. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
|Восточная конференция
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|26
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|24
|17
|50
|5
|Лада
|41
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|20
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|18
|23
|43
|9
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|40
|16
|24
|39
|10
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|14
|26
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|12
|26
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|12
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|И
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|П
|О
|1
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|26
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|39
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|6
|ЦСКА
|39
|22
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|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|0 : 4
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|19.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -