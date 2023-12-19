СКА встретится с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 19 декабря, во вторник. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи СКА — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируются на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку).

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

В Западной конференции команда Романа Ротенберга набрала 51 очко и занимает 5-е место, а южане с 32 баллами располагаются на 10-й строчке.

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