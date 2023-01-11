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Сегодня, 18:42

«Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Авангард» в Омске проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

У казанцев шайбы на счету Дмитрия Воронкова и Ильи Сафонова, в составе омичей отличился Арсений Грицюк.

Казанский клуб одержал пятую победу подряд.

«Ак Барс» поднялся на шестое место в Восточной конференции — 59 очков в 49 матчах. «Авангард» идет третьим — 62 очка после 49 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воронков — 10 (Радулов, Войнов), 0:41 — 0:1. Грицюк — 10 (бол., Толчинский, Телегин), 3:53 — 1:1. Сафонов — 12, 47:31 — 1:2.

Вратари: Мишуров (59:00) — Билялов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (4+8+12) — 36 (14+16+6).

Судьи: Акузовский, Раводин.

11 января. Омск. «G-Drive Арена». 11503 зрителя.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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2 ЦСКА 48 31 17 67
3 Торпедо 49 31 18 66
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 48 5 43 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Ак Барс 49 26 23 59
7 Адмирал 49 26 23 57
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11.01 16:30
Авангард – Ак Барс
 1 : 2
11.01 19:00
Локомотив – Трактор
 - : -
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 - : -
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Динамо Мн – Куньлунь
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