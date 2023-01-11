Стала известна зарплата защитника «Ак Барса» Лямкина

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин в начале 2023 года подписал новый контракт с казанцами.

Как стало известно «СЭ», условия соглашения игрока останутся прежними — Лямкин будет зарабатывать 40 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 3 голевые передачи в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» занимает седьмое место на «Востоке», набрав 57 очков в 48 матчах.