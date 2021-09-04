«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу омского клуба.

Единственный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Сергей Толчинский. Команды на двоих исполнили 19 неудачных попыткок.

В серии буллитов ворота у «Авангарда» защищал Шимон Грубец, у «Адмирала» — Никита Серебряков.