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«Авангард» — «Адмирал»: команды в серии буллитов реализовали 1 попытку из 20

20:00
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«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу омского клуба.

Единственный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Сергей Толчинский. Команды на двоих исполнили 19 неудачных попыткок.

В серии буллитов ворота у «Авангарда» защищал Шимон Грубец, у «Адмирала» — Никита Серебряков.

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Александр Кравченко все материалы автора

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