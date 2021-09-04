Квартальнов объяснил причины поражения «Ак Барса» от «Куньлуня»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов объяснил причины поражения казанцев от «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4). После первого периода казанцы вели 3:0.

— При счете 3:0 стали играть на атаку, видимо, каждый игрок хотел набрать много очков, забыли про оборону. В «Куньлуне» дураков то нет, умеют играть в хоккей.

Первая линия много занималась академией. Переламывать игру — удел не каждого. Надо играть не только на атаку, а еще и уметь обороняться, — заявил тренер.