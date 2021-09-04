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Главный тренер «Амура» из-за смерти отца пропустит ближайшие матчи

20:00
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Главный тренер «Амура» Владимир Воробьев из-за смерти отца пропустит ближайшие матчи своей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Воробьев по причине потери отца не присутствовал на матче со «Спартаком» (1:3).

«Скорее всего, в ближайших матчах его не будет, так как ему надо решить ряд организационных проблем. Вернется ли он к домашней серии, пока не знаю», — сказал и. о. главного тренера команды Игорь Петров ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12304451

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Иван Шитик все материалы автора

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