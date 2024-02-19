Артюхин: «Не надо было питать иллюзий, что «Сибирь» попадет в плей-офф»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин отреагировал на то, что «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мне задавали вопрос, кому из трех команд, «Амур», «Нефтехимик» и «Сибирь», кто может выйти плей-офф, отдаю предпочтение. Я сказал, что фаворитами однозначно будут Хабаровск и Нижнекамск, а увольнение тренера в Новосибирске ничего не поменяет. Тот состав, который был подобран в начале сезона, не для задачи выхода в плей-офф. Уровень игроков не соответствует восьмерке.

От тренера в «Сибири» требовали быстрый, атакующий хоккей: «У нас такая политика, мы хотим играть, как «Торпедо». Если бы изначально Дэвиду Немировски сказали: «Как видишь, так и делай», то можно было бы что-то предпринять. Но когда требуют атакующую игру, а хоккеисты этому не соответствуют, тяжело что-то сделать. Плюс в дедлайн отдали Николая Прохоркина и особо никем не усилились. Поэтому не надо было питать иллюзий, что «Сибирь» попадет в плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

«Сибирь» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в 64 матчах.