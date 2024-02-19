Артюхин: «Не надо было питать иллюзий, что «Сибирь» попадет в плей-офф»
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин отреагировал на то, что «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мне задавали вопрос, кому из трех команд, «Амур», «Нефтехимик» и «Сибирь», кто может выйти плей-офф, отдаю предпочтение. Я сказал, что фаворитами однозначно будут Хабаровск и Нижнекамск, а увольнение тренера в Новосибирске ничего не поменяет. Тот состав, который был подобран в начале сезона, не для задачи выхода в плей-офф. Уровень игроков не соответствует восьмерке.
От тренера в «Сибири» требовали быстрый, атакующий хоккей: «У нас такая политика, мы хотим играть, как «Торпедо». Если бы изначально Дэвиду Немировски сказали: «Как видишь, так и делай», то можно было бы что-то предпринять. Но когда требуют атакующую игру, а хоккеисты этому не соответствуют, тяжело что-то сделать. Плюс в дедлайн отдали Николая Прохоркина и особо никем не усилились. Поэтому не надо было питать иллюзий, что «Сибирь» попадет в плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.
«Сибирь» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в 64 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|65
|26
|39
|66
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|19.02
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|19.02
|19:30
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -
|19.02
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -