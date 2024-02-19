Агент Михеева: «Учитывая, как Артем проводит сезон, он может быть интересен десяти клубам КХЛ»

Александр Черных, агент нападающего «Сибири» Артема Михеева рассказал о переговорах по новому контракту хоккеиста с клубом.

«Вопрос о новом контакте не решен. Артем выходит на рынок НСА. Команда не доиграла сезон, поэтому сейчас не лучшее время для таких разговоров. Мы за стол переговоров еще не садились. Поэтому информация, что Михеев получил новый контракт, является преждевременной. Казань? С учетом того, что Артем — центральный нападающий, и как он проводит сезон, то он может быть интересен примерно десятку клубов лиги.

Помимо всего прочего, к нему был интерес на протяжении этого сезона вплоть до дедлайна, но Артем принял решение доиграть сезон в Новосибирске и бороться вместе с клубом за место в плей-офф. Всплеск результативности? Все на поверхности — где-то тройка хорошо подобрана, пятерка, где-то игровое время и доверие тренера. Это тот случай, когда все звезды сошлись и хоккеист показывает хорошую игру.

«Сибирь» потеряла шансы на плей-офф? Сергей Кривокрасов после ухода Дэвида Немировски впервые получил возможность работать в качестве главного тренера, тем более он исполняющий обязанности. С первого раза не у каждого специалиста получается дать результат» — приводит Metaratings слова Черных.

В сезоне-2023/24 28-летний Михеев набрал 18 (12+6) очков в 64 матчах за «Сибирь».