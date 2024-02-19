Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:57

Агент Михеева: «Учитывая, как Артем проводит сезон, он может быть интересен десяти клубам КХЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Черных, агент нападающего «Сибири» Артема Михеева рассказал о переговорах по новому контракту хоккеиста с клубом.

«Вопрос о новом контакте не решен. Артем выходит на рынок НСА. Команда не доиграла сезон, поэтому сейчас не лучшее время для таких разговоров. Мы за стол переговоров еще не садились. Поэтому информация, что Михеев получил новый контракт, является преждевременной. Казань? С учетом того, что Артем — центральный нападающий, и как он проводит сезон, то он может быть интересен примерно десятку клубов лиги.
Помимо всего прочего, к нему был интерес на протяжении этого сезона вплоть до дедлайна, но Артем принял решение доиграть сезон в Новосибирске и бороться вместе с клубом за место в плей-офф. Всплеск результативности? Все на поверхности — где-то тройка хорошо подобрана, пятерка, где-то игровое время и доверие тренера. Это тот случай, когда все звезды сошлись и хоккеист показывает хорошую игру.
«Сибирь» потеряла шансы на плей-офф? Сергей Кривокрасов после ухода Дэвида Немировски впервые получил возможность работать в качестве главного тренера, тем более он исполняющий обязанности. С первого раза не у каждого специалиста получается дать результат» — приводит Metaratings слова Черных.

В сезоне-2023/24 28-летний Михеев набрал 18 (12+6) очков в 64 матчах за «Сибирь».

Источник: Metaratings
1
0
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Команда Латыпова отдала бронзовые медали Спартакиады 2024 белорусам
Нетаньяху заявил о решимости Израиля достичь полной победы над ХАМАС
В Киеве захотели подписать договор в сфере безопасности с США до саммита НАТО
«Оппенгеймер» получил семь премий БАФТА
СМИ узнали о попытке увести с маршрута авиалайнер Израиля над Сомали
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кадейкин о победе СКА над «Торпедо»: «После 1:3 мы полезли на чужие ворота»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 17:00
Металлург Мг – Ак Барс
 - : -
19.02 19:30
Динамо М – Сал. Юлаев
 - : -
19.02 19:30
ЦСКА – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости