Артем Зуб: «Пока даже не хочу рассуждать на тему НХЛ»

Защитник сборной России Артем Зуб в интервью «Известиям» признался, что не знает об интересе к своей стороне со стороны клубов НХЛ.

— Что вам лично нужно сделать, чтобы выдержать конкуренцию с защитниками из НХЛ и сыграть на чемпионате мира в Цюрихе?

— Работать каждый день и развиваться в качестве игрока. По-другому здесь не бывает. Только много работать и совершенствоваться.

— В последние недели многие скауты и генеральные менеджеры клубов НХЛ активно посещают матчи КХЛ. Не в курсе, на вас кто-нибудь имеет виды?

— Пока еще ничего не могу сказать. Много целей есть в сборной России и СКА, поэтому даже не хочу рассуждать на тему НХЛ и говорить о других вещах, не связанных с Еврохоккейтуром и чемпионатом мира. Сейчас надо думать о тех командах, в которых я уже играю, помогать им добиваться побед и приносить как можно больше пользы.