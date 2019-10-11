Артем Зуб: «Немного отдаем инициативу, и приходится возвращаться в игру»

Защитник СКА Артем Зуб стал автором решающей шайбы в матче с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

— Будем надеяться, что начнем побеждать в основное время, — приводит слова игрока официальный сайт СКА.

— Как вам матч? Показалось, что вы действовали опасливо.

— Мы старались играть активно, и были видно, что мы владели преимуществом. Мы много играли с шайбой, действовали активно, давили на соперника. У нас были хорошие моменты, но не получилось забить. Хорошо, что получилось выиграть и взять два очка.

— Один из тренеров «Автомобилиста» сказал, что главное — терпеть. Что было главным для СКА в этом матче?

— Для нас тоже. Нам иногда не хватает немного терпения: мы вроде владеем преимуществом, но потом у нас бывают моменты, когда мы то ли расслабляемся, то ли что-то еще — немного отдаем инициативу, и приходится возвращаться в игру.

— Отпустило после того, как вы забросили победную шайбу?

— Конечно. Все довольны, что мы выиграли, наконец.

— Какие выводы команда сделала после поражения в Екатеринбурге?

— Та игра была уже давно. Перед сегодняшним матчем мы посмотрели видео, как мы играли тогда, как играли в предыдущих матчах. Разобрали наши ошибки. Но мы, в принципе, знали, как играть.

— Пообщались с Павлом Дацюком?

— Пока не успел. Сейчас пообщаюсь, если время будет.

— Скоро в Петербурге должна появиться новая хоккейная арена на 20 тысяч зрителей. Вам было бы интересно на такой арене выступать?

— Конечно! Было бы круто сыграть на такой арене. Мы все ждем, что она появится. Надеемся, что болельщики заполнят ее до отказа и на ней будут проходить суперматчи.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков