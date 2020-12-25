Артем Волков во второй раз стал отцом
Защитник московского «Динамо» Артем Волков во второй раз стал отцом. У хоккеиста бело-голубых и его супруги Людмилы родилась дочь, которую назвали Мия.
«Желаем молодым родителям и малышке здоровья и счастья! Растите большими и крепкими», — говорится в сообщении бело-голубых.
У нас замечательная новость! Наш защитник Артем Волков во второй раз стал отцом!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 25, 2020
Поздравляем Артема и его супругу Людмилу с рождением дочери Мии?
Желаем молодым родителям и малышке здоровья и счастья! Растите большими и крепкими? pic.twitter.com/xbiYewTLEJ
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