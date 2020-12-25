КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Артем Волков во второй раз стал отцом

Защитник московского «Динамо» Артем Волков во второй раз стал отцом. У хоккеиста бело-голубых и его супруги Людмилы родилась дочь, которую назвали Мия.

«Желаем молодым родителям и малышке здоровья и счастья! Растите большими и крепкими», — говорится в сообщении бело-голубых.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир