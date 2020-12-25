Защитник московского «Динамо» Артем Волков во второй раз стал отцом. У хоккеиста бело-голубых и его супруги Людмилы родилась дочь, которую назвали Мия.

«Желаем молодым родителям и малышке здоровья и счастья! Растите большими и крепкими», — говорится в сообщении бело-голубых.