Защитник системы «Авангарда» и юниорской сборной России Артем Мурылев поделился мнением о новой схеме, которую клуб планирует использовать для доведения игроков до главной команды.

— Вчера ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко рассказал о новой системе, по которой молодые игроки будут обязательно проходить через команду ВХЛ — в новом сезоне это будет «Металлург» из твоего родного Новокузнецка, добавилось мотивации?

— Я рад, что у нас придумали такую систему и будут воплощать её в жизнь, — приводит пресс-служба «Авангарда» слова Мурылева. — Ты как по лесенке будешь двигаться к КХЛ: молодёжка на первой ступеньке, вышка — на второй, ты уже играешь со взрослыми, тот хоккей ближе к КХЛ, а потом, когда ты готов, переходишь на третий уровень. У меня и так была цель после МХЛ попасть в вышку, а теперь эта команда ещё и у меня дома. В детстве всегда хотел сыграть за взрослый клуб при своих родителях, поэтому буду очень стараться, чтобы получить шанс.

— Там же была озвучена идея о приложении, где каждый игрок будет видеть все данные о себе, поможет совершенствоваться?

— Думаю, это станет новшеством во всём хоккее. Конечно, будет проще работать над собой, когда перед глазами постоянно есть информация о своих недостатках и о том, как над ними работать, в чём именно добавлять, чтобы стать лучше.