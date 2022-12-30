Артем Батрак: «У СКА нет никаких проблем с составом»
Бывший нападающий «Спартака» Артем Батрак считает, что у СКА не будет серьезных проблем в оставшейся части регулярного чемпионата КХЛ.
«СКА — самая стабильная команда чемпионата. Какие-то локальные проблемы могут быть, но на короткий отрезок. У команды нет никаких проблем с составом. Сергей Гимаев уже отмечал — и я потом понял, он был прав, — что СКА в прошлом сезоне проиграл ЦСКА в мощи. И в Санкт-Петербурге подписывают крупных хоккеистов — Педана, Никишина, Яшкина. Потом забирают из ХК «Сочи» Никиту Попугаева, габаритного и техничного игрока. В плане состава у СКА все нормально.
Из стана СКА я никогда не слышал, что кто-то недоволен игровым временем и своей ролью в команде. Думаю, в раздевалке там все нормально. И не могу сказать, что в СКА перебор игроков. Очень интересно, когда Николай Прохоркин вернется. Уже стали забывать, что он в команде", — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.
СКА с 73 очками лидирует в турнирной таблице Запада. Сегодня, 30 декабря, команда из Санкт-Петербурга встретится с «Витязем». Матч пройдет в 19.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Адмирал
|45
|25
|20
|55
|5
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|43
|17
|26
|40
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -