Ардашев считает, что «Локомотив» заслужил поражение в матче с «Ак Барсом»

Исполняющий обязанности главного тренер «Локомотива» Александр Ардашев подвел итоги встречи с «Ак Барсом» (0:4).

— Заслуженная победа «Ак Барса», не оказались готовы к таким скоростям, хотя всех предупреждали, — цитирует Ардашева официальный сайт лиги. — Не достучались до нашей команды, не нашлись лидеры. Сегодня мы заслужили поражение. Наша задача восстановить команду физически и психологически. Надеюсь, что соберемся к следующей игре. Тай Рэтти получил травму в Магнитогорск, было легкое сотрясение мозга, ушиб шеи, дали время восстановиться.

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