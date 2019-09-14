Антон Слепышев: «Несложных игр со СКА не бывает»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал победу над СКА (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Несложных игр со СКА не бывает, каждая игра принципиальная, -цитирует официальный сайт лиги Слепышева. — Хорошая борьба, интересная, хорошая игра, быстрая. Удивился ли своему голу? Ну как, удивился? Быстро бросил, площадка маленькая, сказали сыграть больше через ворота. Бросок — и забил. Не ждал, пока вратарю перекроют видимость, ждал передачи от Киселевича. Он хорошо сыграл, не стал набрасывать, а сыграл через меня. А я уже сыграл на ворота.



Не думаю, что мы начали скомканно, повели — 1:0. А первые смены... Питер играет дома, опять же, площадка. Мы на предсезонке вообще на канадской площадке не играли. Потом привыкли, вспомнили. Понравилась узкая площадка, я за такой формат площадки во всей лиге.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика