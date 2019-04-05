Антон Белов: "СКА вернет серию с ЦСКА в Москву"

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии – 3-2 в пользу московских армейцев.

- Игра в меньшинстве ЦСКА и Илья Сорокин – главные причины поражения СКА?

- Мы – главная причина поражения. Все от нас зависит. Вышли, глаза не горели, единоборства проигрывали, на ворота не лезли. В конце первого периода пропустили необязательный гол.

- Если один раз команда пропускает в конце периода – это ошибка. А тут уже закономерность.

- Бывает. Два раза случилось.

- Не можете обыграть ЦСКА в Москве со 2 апреля прошлого года. В чем причина?

- Плохая наша игра. ЦСКА ни при чем.

- Показалось, что после четырех матчей вы нашли свою игру. Что произошло?

- Возможно, что-то почувствовали. Может, булки расслабили. Еще ничего не ясно. Домой приедем, трибуны помогут, и – я уверен – вернемся в Москву.

- Команды побеждают только дома. Так важны домашние трибуны?

- Это немаловажный фактор. Дома мы играли в совершенно другой хоккей. Сегодня плохо сыграли.

- Вроде бы разобрали соперника. Что же случилось?

- Ничего нового не увидели. Все, что в свои ворота получили – это наши привозы. (Михаил Зислис)

Следующий матч между СКА и ЦСКА пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.

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