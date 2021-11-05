Голкипер «Салавата» ударил игрока «Авангарда» клюшкой по голове

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал на своем льду «Авангард» (2:4).

На 33-й минуте встречи около ворот уфимцев произошла потасовка. Голкипер Юха Метсола накрыл шайбу после броска Николая Прохоркина, после чего произошла стычка.

Вратарь «Салавата» несколько раз ударил клюшкой по шлему Ярослава Косова.

По итогам инцидента Метсола и Косов получили по две минуты штрафа.